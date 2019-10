Irina Baeva habla de lo que aprendió de su romance con Gabriel Soto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de un año lleno de críticas hacia su persona por su relación con Gabriel Soto, la actriz Irina Baeva admitió que han sido momentos duros en los que las opiniones de la gente le llegaron a afectar.

De acuerdo a Infobae, la actriz admitió que gracias a esta lección que la vida le dio, creció internamente y ya puede poner una barrera de lo que le interesa escuchar y de lo que no, para poder llevar una vida en la que ella pueda estar satisfecha consigo misma.

“Estamos tan expuestos en este medio a que hablen de nosotros, el ser humano en general está muy expuesto, pero en este medio aún más. Estamos expuestos a las opiniones a las críticas a que nos juzguen si se visitó, si se puso, si dijo, qué opinó. Y creo que es muy importante poner un filtro a toda esta cantidad de información que nos cae encima y creo que con esto ya por fin lo aprendí”, explicó la actriz de 26 años.

Agregó que gracias a la importante enseñanza ha dejado que las cosas fluyan, pues ella dejó los sentimientos negativos por un lado y les restó importancia.

“Te juro que ya por primera vez, por más que yo lo haya dicho en algunas ocasiones, ya no me enfoco en lo que dicen alrededor de mí. Ya le puse ese filtro, ya le puse esa barrera, de lo que sí importa y de lo que no importa. Y de verdad no sabes, siento que se me cayó un peso de encima como si estuviera cargando algo muy pesado y de verdad yo lo vi en ‘El Dragón’ cuando estaba viendo mi trabajo y estaba analizando las cosas por qué mi trabajo se ve afectado”, agregó.

La actriz de origen ruso hizo hincapié que ahora que ha llegado tan lejos en la vida y en su carrera se enfocará en todo el trabajo que la ha llevado tan lejos. Además agradeció a toda la gente que ha creído en ella y la ha impulsado como los productores Juan Osorio y Pedro Damián.

“No voy a permitir que nadie nunca me haga olvidarme de dónde vengo y todo el trabajo que he tenido que hacer para lograr todo el trabajo que he tenido que hacer para llegar a donde estoy y que lo he logrado con mucha disciplina y mucho esfuerzo. Con ayuda de muchísima gente(...) Y todos y cada una de las personas que han estado en mi camino y de verdad ahora sí, una de las emociones más grandes es que yo tuve, fue aprender y darme cuenta de quién soy yo en realidad”, aseguró.

Además garantizó que ya no es tiempo de luchar en contra de las personas y las opiniones, pues sean negativas o positivas ella respeta lo que la gente piense. Esto incluye a la ex esposa de su novio Gabriel Soto, Geraldine Bazán, pues hasta le agradeció el que dedicara tiempo de su vida a ver su conferencia.

“Antes que nada le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente haya opinado, ya sea positiva o negativamente les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar algo que sentían al respecto”, aseveró.

Mientras tanto, la actriz se confesó muy emocionada por trabajar en la nueva telenovela de Osorio, proyecto en el que ella comenzó a filmar su participación este jueves.

“Estoy muy emocionada, muy entusiasmada con este personaje, lo voy a hacer con muchísimo amor, con muchísimo cariño y estoy segura que la gente se va a enamorar de ‘Masha’ (su personaje) y de esta historia porque es familiar”, adelantó.

Mientras tanto, el mismo Gabriel Soto mencionó que está muy feliz de que su actual novia vaya a compartir proyecto con él, puesto que esto le dará más tiempo para disfrutarlos unidos.

“Ya habíamos trabajado juntos pero no éramos pareja, (estoy) contento de que esté en la novela y vamos a estar un poquito más tiempo juntos de lo que ya estamos. Cada vez estamos más enamorados, más felices, cada vez esto es más sólido y estamos muy contentos, y ahora trabajando en el mismo proyecto”, puntualizó.