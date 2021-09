¡Por fin habló! Irina Baeva, a su supuesta anulación de boda

La semana pasada Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron en tendencia, debido a rumores que se había anulado su boda por la iglesia, pero para la iglesia Ortodoxa Rusa no tiene validez el matrimonio.

Pese a los insultos y malos comentarios hacia Baeva por unas fuertes declaraciones que posiblemente hubiera hecho la Iglesia Ortodoxa, la guapa Actriz rompió el silencio y comento en que postura se encentra.

“Prefiero no decir absolutamente nada porque es tan absurdo, es tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad, ni ningún interés, ni ganas tampoco de estar comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad”

“De verdad, o sea, la persona que lo haya sacado haga su investigación bien, no sé quién fue, entonces no, ningún comentario al respecto porque no tiene nada qué ver con la realidad”, dijo.

El Actor por su parte presumió su relación con la rusa y dejo ver que se encuentran mejor y más sólidos que nunca, al igual defendiendo a la guapa Actriz.

Ya estamos medio acostumbrados, es parte de, y bueno, pues así es, y desgraciadamente hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chismes, pero bueno, sabemos que es parte de ser una figura pública y mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras estén mis hijas, mientras haya trabajo, todo lo demás ahora sí que, hablen Sancho, señal que vamos cabalgando', declaró.

Con información de Excélsior / Imagen Entrenimiento.

