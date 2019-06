Irina Shayk y Bradley Cooper al borde del truene por Lady Gaga

Staff

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La relación de Bradley Cooper con Irina Shayk pende de un hilo, según el portal de noticias Page Six.

El actor, de 44 años, y la súper modelo, de 33, comenzaron su romance en 2015 y dos años después recibieron a su primera hija, Lea De Seine.

"Debido a su hija es que ambos están luchando para que esto funciones. Las cosas no están bien. Y ninguno de los dos es feliz. La relación entre ambos está al borde del abismo", aseguró una fuente cercana.

Los rumores de ruptura entre la pareja iniciaron hace unos meses, en específico después del dueto que Cooper hizo con Lady Gaga en la entrega del Óscar, donde ambos lucieron muy románticos y unidos.

Shayk, que se encontraba en la ceremonia, se mostró incómoda con la rendición musical de la dupla protagónica de Nace Una Estrella. Los memes y comentarios en redes no fueron de ayuda.

Sin embargo, Gaga acalló los chismes sobre una relación sentimental con Cooper, alegando que la presentación en la gala había sido resultado de los personajes y la historia del filme.

"La gente vio mucho amor, pero adivinen: eso es lo que queríamos que vieran", explicó la cantante.

Los problemas se remontan a un par de meses antes, cuando en octubre Page Six reportó que Cooper y Shayk tenían varios roces que trataban de ocultar en público.

"Se sienten miserables juntos. Se han sentido así por meses. Él no bebe y es muy espiritual, pero ella quiere salirse (de la relación)", señaló un allegado a la pareja en ese momento.

Poco después se les vio cenando en un restaurante, aunque luciendo un poco distanciados.

Expertos aseguran que, aunque la pareja ha negado estas acusaciones, no se han separado porque Cooper se encontraba promoviendo Nace Una Estrella y un rompimiento le hubiera dado mala publicidad.

Representantes de ambos artistas rechazaron hablar sobre el tema de manera oficial.