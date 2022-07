¡Irreconocible! Brendan Fraser se transforma para su personaje en "The Whale"

Brendan Fraser luce un drástico cambio físico, que generó ruido entre sus seguidores en las redes sociales por los 270 kilos que luce de más.

El actor vuelve al cine muy diferente a como lo recordamos en la famosa saga de "La Momia" o junto a Elizabeth Hurley en "Al Diablo con el Diablo" y como olvidar la manera que conquistó con su papel de "George de la Selva".

Luego de nueve años desde que Fraser, quien actualmente tiene 53 años, tuvo un papel protagónico en un filme. Ahora, en 2022 marca su regreso a la industria interpretando a un maestro llamado Charlie en la cinta "The Whale" del director Darren Aranofsky.

El personaje de Brendan Fraser es el de un hombre con obesidad mórbida que pesa 270 kilogramos, por lo que su transformación fue impactante.

First look at Brendan Fraser in Darren Aronofsky’s ‘THE WHALE’ 🐋 pic.twitter.com/nT0KHmdBU4