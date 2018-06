Issabela Camil prefirió a Sergio Mayer y no a Luismi ¡Entérate!

Agencia

MÉXICO.-Tras el estreno del octavo capítulo de Luis Miguel, la serie, en la red comenzaron a circular memes y críticas sobre el hecho de que Issabela Camil hubiera terminado sus romance con "EL Sol" para casasarse -años después- con Sergio Mayer.

"Jaime Camil padre no aprobaba el romance de Micky con su hija y terminó teniendo de yerno a Sergio Mayer", publicó un usuario de Twitter y, sin dudarlo, Sergio le respondió “Cómo buen padre siempre supo que su hija merecía un mejor futuro".

Posteriormente, otro usuario escribió: “Alguien puede explicarme cómo Issabela Camil pudo haber sido madre de los hijos de Luis Miguel y terminó con el 'NACO' de Sergio Mayer”, a lo que el actor y político contestó: “Si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas estoy seguro que hubieran decidido igual”.

Hasta ahora, Issabela ha preferido mantenerse en silencio: “No he visto nada. No me da curiosidad, yo más que nadie sé lo que pasó, entonces, pues si ya lo viví ya no necesito ver la tele”, declaró hace unas semanas al ser cuestionada por la prensa al respecto de la serie, reporta en su portal Quién.

¿Habrá una segunda temporada de 'Luis Miguel'?

El cineasta Pablo Cruz, pilar de Canana Films, reveló cómo convencieron al ídolo para que contara su vida. Todo surgió en una cena de amigos, aseguró Cruz, en la que “les propuse conseguir que Luis Miguel contara su vida y mira, hoy es ya una realidad”.

“Me siento orgulloso y contento de que Canana sea parte de esta producción de Luis Miguel, principalmente mi socio, Arturo Sampson, y yo. Poco se sabe cómo lograron que "Luismi", la estrella solitaria y poco dada a hablar y a acercarse a los medios (hasta hace unos meses en que su carrera estuviera al borde del abismo). Sin embargo Pablo suelta detalles.

"Es una idea que yo propuse a otra gente, ellos tenían el contacto con Miguel Alemán y con Luis Miguel, lograron adquirir los derechos, pero todo surgió cuando lo propuse en la cena", remarcó.

Subrayó que todo surgió en una cena de amigos donde él planteó a sus acompañantes que sería fenomenal conocer todo acerca de la vida del intérprete de “Cuando calienta el sol”.

Sobre qué tan orgulloso se siente de haber logrado lo que muchos medios trataron de indagar, dijo: “Para mí era una meta, siempre tuve la intención de hacer la vida de Luis Miguel, es algo que siempre tuve en la cabeza. Soy fan absoluto, sé todas sus canciones, las canto cada vez que pueda en un karaoke".

Aseguró que, entonces, era relevante investigar lo que fue la desaparición de la madre, la muerte del padre, la relación con los hermanos; siempre supe que ahí había una historia maravillosa que tenía que contarse, “creo que con Luismi había que contar algo distinto, con mayor apego a la verdad no como muchas historias que se propagan por ahí”.

No se podía dejar de lado esa liga con México y Argentina que llevaría a atrapar a una audiencia más allá de lo normal a través de Netflix, una de las plataformas más vistas en la actualidad.

"Nos contó muchas etapas de su vida. Nos contaba todo en varias sesiones, así como de cosas que se había quedado con las ganas de ampliar y de contar a través de todo ese tiempo de silencio".

"Nos contó muchas etapas de su vida. Nos contaba todo en varias sesiones"

El productor agregó que otra de las confidencias del cantante fue respecto a la relación con sus parejas sentimentales, con su madre, con su padre, con su hermano. "Te confiaba cierta información que es una responsabilidad llevar a la pantalla y respetar algo que para él es tan sagrado".

Según Pablo, seguramente él se quedó con cosas para una segunda temporada, si es que se da.

La esperada producción “Luis Miguel. La Serie”, escrita por Daniel Krauze y dirigida por Humberto Hinojosa, fue producida por Mark Burnett, Carla González Vargas y Pablo Cruz, con Gato Grande Productions, en unión con MGM.