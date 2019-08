J Balvin “acusa” a Maluma de copiarlo y éste le responde

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- “Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, dijo Balvin en una de sus historias de Instagram, en donde se ve que lleva puesta la prenda de color negro sobre una camiseta básica blanca.

De acuerdo con información de Pulzo, minutos después, Maluma también acudió a sus historias en la red social para dejar claro que él se había puesto la prenda primero.

“Oiga, todo el mundo vaya a ver a las historias hace cuánto tiempo me monté en el ascensor, hace cuántas horas, y yo tenía ese chaleco, y van a ver que ese cabr$% se lo puso después. Los número no mienten”, dijo el reguetonero, y enseguida añadió en tono amigable: “Él quiere ser como yo, pero hay que dejarlo, que trate. Te quiero, Jose”.

El tema entre los dos finalizó con una grabación ya característica del intérprete de ‘Con altura’, en la que se elogia a sí mismo, pero esta vez comparándose con su colega y, de paso, echándole flores: “O yo estoy muy bonito, o Maluma se está pareciendo a mí. O yo me parezco a Maluma, entonces también estoy bonito”.

El estilo de los dos artistas se ha vuelto similar desde que Maluma lanzó su álbum ‘11:11’, para el que ha probado un ‘look’ más urbano y parecido al que Balvin ya lleva durante unos años.