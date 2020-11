J Balvin reveló a sus fans que otra vez lucha contra la depresión

Guadalajara, México.- Tras haber padecido coronavirus hace unos meses y aislarse de las redes sociales por periodos intermitentes, J Balvin se pronunció en su cuenta de Instagram para compartir que padece otro episodio de depresión.

"Sí, se que he estado perdido en las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión, y no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo que todo está perfecto.