Jackie Chan y Ralph Macchio protagonizarán nueva cinta de 'Karate Kid'

Por primera vez Jackie Chan y Ralph Macchio se unirán para protagonizar la nueva película de artes marciales, Karate Kid, que será producida por Sony Pictures.

De acuerdo con Deadline, en esta nueva película Macchio volverá a interpretar al emblemático personaje Daniel LaRusso, mientras que Jackie Chan seguirá siendo el Sr Han.

Jackie Chan and Ralph Macchio are looking for the next Karate Kid to star in the new #KarateKidMovie. The global search starts now! For details visit: https://t.co/VsnX9P62Z6 pic.twitter.com/rLgSJTKQWT