¡Partida doble! Jacky Bracamontes anuncia embarazo de gemelos

MÉXICO.- La conductora Jacky Bracamontes está embarazada por cuarta ocasión, así lo anunció en la cadena de Telemundo, la televisora de la que ahora es parte.

En el programa de 'Un Nuevo Día', la también actriz confesó que tiene tres meses y medio de embarazo: "¡Sí estoy embarazada! Tengo 14 semanas, muy emocionada de poderlo compartir con todos ustedes... Estamos muy emocionados en casa, mis hijas están haciendo sus apuestas si es niño o niña".

Al ser cuestionada por el sexo del bebé, la actriz reveló que espera gemelos: “No sé todavía el sexo de mi bebé. Renata y Caro quieren que sea niño, pero no les dije toda la noticia, puede ser que sea niña o que sea niño porque son dos bebés”, declaró visiblemente emocionada.

La ex Miss México y el corredor de autos Martín Fuentes ya tienen tres niñas: Jacky (5), Carito (4) y Renata (2), sin embargo, la pareja nunca ha ocultado su deseo de tener un varón. De hecho, la actriz comentó hace tiempo que si llegaba un nuevo integrante no le importaría el sexo del bebé: “Si viene una niña, estamos enamorados de nuestras niñas, ya todo en mi casa es rosa. Si viene un niño está padrísimo, y si no me puedo embarazar, es porque Dios quiere”.

El tiempo vuela rápido pues Bracamontes y Fuentes se casaron en 2011 y quien los presentó fue nada más y nada menos que Maki Soler. Desde entonces son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Con información del portal Quién.