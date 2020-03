Jaime Camil protagoniza la serie "Broke"

México.- Jaime Camil protagonizará una serie en la cadena de televisión CBS llamada "Broke" llevando a México por todo lo alto.

El galán de las telenovelas de Televisa, emprenderá un nuevo proyecto en su carrera como actor, pues en esta ocasión usará de sus habilidades de comedia para interpretar a un interesante personaje.

La historia de esta serie relata las aventuras a la que debe acostumbrarse un millonario, cuando su padre le elimina los fondos económicos, y debe iniciar junto a su esposa una nueva vida en la humilde casa de su cuñada.

A sus 46 años de edad, el actor ha logrado convertirse en uno de los favoritos de la televisión, pues el famoso es recordado por haber participado en exitosas telenovelas como: “Por ella soy Eva” y la “Fea más bella”.

El actor ha estado muy entusiasmado por esta gran oportunidad de formar parte de una serie que será transmitida por el canal de televisión CBS, incluso el famoso ha estado compartiendo en Instagram algunas fotos del set de grabación de "Broke".

Yup, arriving to JACKIE’s (@PauleyP) house after we’ve lost all our money will be... Well... Awkward... 😖😫🤪😁 #BROKE premieres this Thursday, 9:30/8:30c on @CBS / Llegar a la casa de JACKIE sin dinero será... Interesante... #BROKE este Jueves 9:30/8:30c por #CBS @CBSTVStudios pic.twitter.com/1EC9dSciV6