Disney se rinde: James Gunn dirigirá "Guardianes de la Galaxia 3"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Disney ha vuelto a contratar a James Gunn para dirigir la tercera película de "Guardianes de la galaxia” después de haberlo despedido en julio tras salir a la luz una serie de antiguos y controvertidos tuits del cineasta en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia.

El medio especializado Deadline señala que el presidente de los estudios Disney, Alan Horn, dio marcha atrás después de que Gunn se disculpara públicamente.

El realizador de las dos primeras aventuras de los guardianes, del universo Marvel, aseguró el mismo día de su despido que asumía la responsabilidad por su comportamiento, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

También te puede interesar: Fallece la hermana de Louis Tomlinson, ex miembro de One Direction

Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, errores totalmente fallidos y desafortunados para ser provocador. He lamentado durante muchos años desde entonces, no solo porque eran estúpidos, para nada divertidos, extremadamente insensibles y ciertamente no provocadores como esperaba, sino porque no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo", agregó.