James Gunn regresaría al mundo de los superhéroes

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Con el escándalo y despido de James Gunn de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, finalmente parece haber llegado a un acuerdo final para la salida del director y escritor de Marvel Studios, y mientras todavía falta que haya un director reemplazo para la que podría ser la última aventura de Starlord y compañía, el panorama para James Gunn pinta todavía en el mundo de los cómics y adaptaciones cinematográficas.

Con información de The Wrap a través de sus reporteros Umberto Gonzalez y Beatrice Verhoeven indicaron que James Gunn se encuentra en pláticas con Warner Bros. y DC para dirigir Suicide Squad 2, mientras que es un hecho y confirmado que hará el guion de la película.

También te puede interesar: Batista "abofetea" a Disney tras despido de James Gunn

Gunn va a escribir la secuela y se reserva la opción de dirigirla, si se pone de acuerdo con Warner en todo. Lo cual parece probable pero no olvidemos la torpe gestión del estudio con la primera 'Escuadrón Suicida' (no respetó la visión de David Ayer) o con 'Liga de la Justicia', donde por cierto trabajó Joss Whedon (otro cineasta que llegaba de Marvel por la puerta de atrás y no tuvo suerte con Warner).

Este sería uno de los movimientos más importantes para Warner Bros. en donde James Gunn, quien logró hacer que una película con un árbol y un mapache parlanchín fuera un éxito para Marvel Studios, le da ahora a DC una importante carta para jugar en su búsqueda para una franquicia mucho más sólida.

Desde que la primera 'Escuadrón Suicida' fue un inesperado éxito de taquilla, en 2016, Warner anunció la puesta en marcha de una segunda parte con la mayoría del reparto de nuevo a bordo. Sin embargo, David Ayer prefirió embarcarse en otros proyectos y Warner tardó en encontrar sustituto. Se mencionaron nombres como los de Jaume Collet-Serra y Mel Gibson; tras muchos rumores el estudio acabó contratando a Gavin O'Connor.