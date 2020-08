James Gunn revela el nuevo logo de "Suicide Squad"revela el nuevo logo de "Suicide Squad"

México.- James Gunn será el encargado de traer un reinicio de la franquicia de "Suicide Squad", la cual formará parte del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta de Twitter, el director tuvo interacción con sus seguidores y reveló el logo de la película de los antihéroes de DC, el cual viene acompañado del título de la cinta en diferentes idiomas como español y portugués, todo esto con motivo de su cumpleaños y aseguró que habrá más sorpresas durante la DC FanDome que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto.

"El equipo me regaló estos nuevos y sorprendentes modelos de títulos por mi cumpleaños. El elenco y yo tenemos mucho más que mostrarles el 22 de agosto en la DC FanDome".

El productor de cintas como "Scooby-Doo" y "Guardianes de la Galaxia" aseguró que a pesar de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, los planes para el filme no han cambiado, por lo que la fecha de estreno sigue siendo para agosto del próximo año.

"Nada acerca de The Suicide Squad ha cambiado. Estaremos listos para nuestro lanzamiento el 6 de agosto de 2021. Hasta entonces, pueden venir a vernos en la DC FanDome".

El cineasta, de 54 años, mencionó que tuvo libertad creativa para la película, además afirmó que se darán más noticias relacionadas a diversos proyectos de DC.

