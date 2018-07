Hollywood reacciona por renuncia de Scarlett Johansson a "Rub & Tug"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Cuando se anunció la película Rub & Tug que dirigiría Rupert Sanders (Ghost in the Shell), miembros de la comunidad LGBT se quejaron que su protagonista, una mujer, interpretaría a un hombre trans que tiene un negocio de masajes y a la par involucrado con la mafia, prostitución y por ende, con las autoridades, ahora quien iba a ser la protagonista, Scarlett Johansson renuncia a la película y así evitar la controversia.

La actriz lo señaló en exclusiva al sitio Out: “En vista de las recientes cuestiones éticas que han aparecido alrededor de mi casting como Dante Tex Gill, he decidido respetuosamente renunciar al proyecto. Nuestro conocimiento cultural sobre la comunidad transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho sobre la comunidad desde que hice mis primeras declaraciones sobre mi casting y me di cuenta que fui insensible. Tengo una gran admiración y amor a la comunidad trans y estoy muy agradecida que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe. De acuerdo a GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra la difamación) los personajes LGBT decayeron un 40% en 2017 en lugar del año pasado, sin representación de personajes trans en ninguna película de algún estudio mayor. Y aunque me encantó la idea de llevar la historia de transición y vida de Dante al cine, entiendo por qué muchos sintieron que él debía ser interpretado por una persona trans y estoy agradecida que este debate sobre el casting, aunque controversial, ha servido para generar una mayor conversación sobre la diversidad y representación en el cine. Creo que todos los artistas deberían considerar equidad e igualdad”, indica el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

Anteriormente, las primeras declaraciones de Scarlett Johansson a través de su representante fueron: “Diles que pueden dirigirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffmanpara responder”. Tambor, Leto y Huffman interpretaron a personajes trans en la serie Transparent, y las películas Dallas Buyers Club y Transamerica, respectivamente.

Pero no sólo eso, pues aunque actrices trans como Jamie Clayton (Sense 8) criticaron el sistema de casting que existe en Hollywood con la comunidad LGBT:

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG