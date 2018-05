¿Jacky Bracamontes deja La voz kids para irse a Telemundo?

Agencia

Ciudad de México.- A pesar de que para muchos Jacqueline Bracamontes era parte fundamental del reality "La voz kids”, la conductora ha confirmado que no participará en la siguiente temporada.

La también actriz comentó recientemente que ya no recibió la invitación para formar parte del programa, pero dejó en claro que ella siempre contempló esta posibilidad, informa el portal El Debate.

"La Voz Kids nunca fue un hecho. El año pasado me tocó conducirla y ya ves que nos lo cortaron del aire, y fue una experiencia muy linda, pero en esta edición nunca fue seguro que yo estuviera ahí", señaló.

Sin embargo, Bracamontes confía en que la emisión de "La Voz Kids” sea todo un éxito. "Por mis compromisos y los de la empresa, no pude presentarlo yo, pero va a estar padrísimo. Es un programa que es un exitazo pongan a quien pongan”.

Asimismo la ex reina de belleza reveló que tiene otro proyecto en puerta. "Justo estoy definiendo el otro proyecto. Todavía no tengo permiso de hablar, será conducción, porque con tres hijas son suficientes razones para decirte que no se trata de una telenovela, quizás más adelante, pero por el momento no”.

Tras esto, el periodista Gil Barrera por medio de su cuenta de Twitter dijo que “Jacky" se irá a Telemundo.