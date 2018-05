Así respondió Jared Leto a quienes lo señalan de acosador

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Jared Leto, el famoso actor y cantante estadounidense de 46 años, fue señalado por supuestamente haber acosado sexualmente a modelos menores de edad.

La polémica surgió después de que varias denunciantes anónimas hayan utilizado la web Gossiprocks.com para contar supuestos ejemplos de experiencias en las que Jared Leto las acosó, adelantando que quieren destapar sus "secretos ocultos".

"Oye Jared Leto, ahora que te has mandado mensajes privados con

todas las modelos entre 18 y 25 años...", escribió Dylan Sprouse. (Internet)

También te puede interesar: Jared Leto interpretará al fundador de Playboy Hugh Hefner

El asunto ha cobrado una gran relevancia después de que otros dos rostros muy populares de Hollywood hayan recogido esas denuncias en Twitter y le hayan preguntado por ellas públicamente y con sarcasmo a Leto.

El primero ha sido Dylan Sprouse, actor exestrella de Disney por la serie "The Suite Life of Zack and Cody", el que citando al acusado le ha dicho: "Oye Jared Leto, ahora que te has mandado mensajes privados con todas las modelos entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?".

A ese mensaje ha respondido el cineasta James Gunn, director entre otras de "Guardianes de la Galaxia", que en su momento ya acusó a Jared Leto de "conducta delictiva sexual" por dormir con menores. En este caso, ha replicado a Sprouse: "¿Él empieza a los 18 en Internet?".

James Gunn ya acusó a Jared Leto de "conducta delictiva sexual". (Internet)

El propio Gunn ha tratado de desenmascarar en más de una ocasión a su rival. En 2015 publicó un vídeo en el que aseguraba que Leto dormía a menudo con menores de edad, insistiendo en que eso se trataba de una “conducta sexual delictiva”. Sin embargo, posteriormente aseguró haber recibido presiones y acabó eliminando el vídeo al poco de subirlo, sin que el escándalo pasara a mayores. Ahora, Dylan asegura ser más maduro para poder afrontar algo así y ha vuelto a denunciarle, esta vez, a través de las redes sociales.

La respuesta de Jared

Sin ningún tipo de comunicado oficial, Jared Leto sí que ha respondido a las graves acusaciones a través de una imagen en Instagram Stories.

Haciendo una captura del mensaje de Gunn, ha sobreimpresionado un escueto texto en el que puede leerse: "Buen intento, Satanás".