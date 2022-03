Un blanquito que perdió el camino: Residente le tira a J Balvin

¡Otra vez! J Balvin y Residente vuelven a dar de que hablar, ya que este jueves René Pérez lanzó su colaboración con Bizzarrap con un par de indirectas que la comunidad en redes identificó perfectamente que tenían una dedicatoria especial al reguetonero colombiano.

El sencillo se titula “BZRP Music Sessions #49”, en los más de ocho minutos que dura la canción, Residente afirmó que no criticará a Balvin, aunque no lo pudo ocultar en las siguientes líneas:

Esto es lo que significa para este tipejo @JBALVIN la raza afro. Para el son una perras. Creen que este sujeto merece ese premio por favor que les pasa 😡 Un tipejo que denigra a la mujer de raza negra merece este otorgamiento, miren su video "perra" Orgullo NO Vergüenza SI 😡 pic.twitter.com/k0NFPVDNvj

Desde hace varios meses, los cantantes tuvieron un conflicto luego de que Residente catalogara la música de J Balvin como la de un carrito de hot dogs que no está a la altura para ganar premios.

“Es como si un carrito de hot dogs se molestara porque no se puede ganar una estrella Michellín. No me malinterpretes, José, a todo mundo le gustan los hot dogs. Tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando la gente quiere comer bien se van a un restaurante fino y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, aseguró el cantante puertoriqueño a través de su cuenta de Instagram.