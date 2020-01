Jean Paul Gaultier anuncia su retiro de las pasarelas

Frida Verónica Celaya Lara

CIUDAD DE MÉXICO.- Jean Paul Gaultier, mejor conocido como el 'enfant terrible' dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el desfile que realizará el 22 de enero de este año en París será el último y una de los más especiales.

"Este será mi último show de alta costura, sin embargo, Gauliter París Haute Couture continuará con un nuevo concepto", menciona el diseñador en el vídeo compartido.

El hombre de convicciones que durante varios años reinventó las pasarelas y cuestionó los clichés, las normas, los códigos y las tradiciones ahora les dice adiós, pero esto no significa que abandone su carrera, al contrario, Jean Paul continuará trabajando en grandes sorpresas, situación que también aclara en la publicación.

La carrera de Gaultier fue impecable y tuvo dos puntos muy importantes: el corsé del siglo XX reinventado para estilizar la silueta de la mujer, y la falda para hombre que modificó el estilo varonil.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm