‘Jeanne du Barry’ la película que llevará a Johnny Depp al Festival de Cannes

Johnny Depp regresa al mundo del cine y lo celebra con su participación en el filme ‘Jeanne du Barry’ el cual se estrenará y abrirá el Festival de Cine de Cannes el 16 de mayo en Francia.

A un año de ganar el juicio contra su ex esposa Amber Heard, el actor de Piratas del Caribe se ha concentrado en los últimos meses en trabajar, pues tras los problemas que tuvo con Heard tuvo pérdidas millonarias al perder contratos con grandes productoras.

A finales del 2022, Depp realizó una gira con su amigo Jeff Beck y filmó la película que se estrenará en Cannes.

La película en francés "Jeanne du Barry" está protagonizada por la directora Maïwenn Le Besco, conocida como Maïwenn, en el papel de Jeanne Bécu, una mujer que ascendió de la pobreza a los círculos del rey Luis XV.

OFFICIAL ‘Jeanne Du Barry’ trailer with English subtitles.

