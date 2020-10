Jeff Bridges revela que tiene cáncer, cita buen pronóstico

Los Ángeles.- Jeff Bridges informó que recibe tratamiento por linfoma y que el pronóstico es bueno. El actor de 70 años canalizó su personaje de The Dude en "The Big Lebowski" ("El gran Lebowski") al dar a conocer su diagnóstico el lunes por la noche en un comunicado en redes sociales.

El lunes último el actor escribió en su cuenta de Twitter que se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida:

"Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos, y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación".

En un segundo mensaje, el ganador del Oscar en 2010 destacó muy emocionado la presencia de su entorno en un momento tan difícil para él y, al mismo tiempo, aprovechó para dar un mensaje político:

"Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y de mis amigos. Gracias por sus plegarias y por sus buenos deseos. Y aprovecho que me están prestando atención para recordarles que por favor vayan a votar. Porque en esta estamos todos juntos. Con amor Jeff".

¿Qué es linfoma?

La patología del actor es un tipo de cáncer tratable que ataca al sistema linfático del organismo, encargado de combatir a las enfermedades. Incluye los nodos linfáticos, el bazo, la glándula timo y la médula ósea. Los principales tipos de linfoma son el de Hodgkin y el no hodgkiniano.

Los síntomas incluyen nódulos linfáticos de mayor tamaño, fatiga y pérdida de peso.

El tratamiento puede incluir quimioterapia, medicación, radioterapia y, en algunos casos, trasplante de células madre.

Jeff Bridges y sus Oscar

Bridges ha sido nominado al Oscar en siete ocasiones por películas que incluyen "Starman" ("Starman, el hombre de las estrellas"), "True Grit" ("Temple de acero") y "The Last Picture Show" ("La última película"). Ganó un Premio de la Academia en 2010 por "Crazy Heart" ("Loco corazón") y más recientemente fue postulado por su papel de un alguacil canoso en "Hell or High Water" ("Enemigo de todos").

El afable Bridges es considerado realeza de Hollywood. Es hijo de los actores Lloyd y Dorothy Bridges, ambos fallecidos en 1998.