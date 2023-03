Jena Malone denuncia haber sido agredida sexualmente en 'Juegos del Hambre'

La actriz Jena Malone de 38 años, reveló a través de su cuenta de Instagram que fue agredida sexualmente durante la filmación de "Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2", por lo tanto, indicó que su agresor trabajaba en la secuela de la famosa saga, sin embargo, no quiso mencionar su nombre debido a la cultura de cancelación y porque no cree que el sistema judicial la pueda ayudar con su curación.

Asimismo, Malone reveló que le es difícil hablar del filme y de su personaje sin recordar lo que vivió, pero ya se encuentra lista para superarlo y recuperar la alegría y el sentimiento de logro por actuar en el filme.

"Esta foto la tomé justo después de terminar la segunda parte (de la cinta) y de tener que despedirme de todos en el plató. Estábamos rodando en una preciosa finca en un campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento... Aunque este tiempo en París fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, la gente con la que me hice íntima y este increíble papel que me tocó interpretar", compartió Jena en su cuenta de Instagram.