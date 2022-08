Jennete McCurdy revela que Nickelodeon le ofreció dinero para callar abusos

Jennete McCurdy, quien interpretó a Sam en la exitosa serie "I Carly", reveló que rechazó una oferta económica de Nickelodeon por 300 mil dólares a cambio de que no sacara a la luz los abusos que sufrió por parte del productor Dan Schneider.

En su libro "I'm glad my mom died", en el que la actriz narra detalles de su vida y de su carrera profesional, contó algunas situaciones a las que se enfrentó con "el creador", quien además tiene denuncias por acoso sexual.

El productor fue despedido en 2018 tras el auge del movimiento #MeToo en el que se expusieron diversas agresiones que sufrieron actrices de la industria estadounidense.

McCurry trabajó en producciones para público infantil de 2007 a 2014, fechas que coinciden con los trabajos de Schneider (Drake y Josh, Zoe 101, entre otros).

Pese a que el libro aún no está a la venta, un medio internacional tuvo acceso al documento. De acuerdo con el relato, tres agentes de Nick le ofrecieron a Jenette 6 millones 300 mil pesos, mismos que rechazó.

También se lee en el artículo:

Ante la negativa de la actriz, los agentes insistieron con el dinero "regalado", pero esto sólo la hizo enojar, a lo que respondió:

"No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar".