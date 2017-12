¡Roban árbol de navidad de la tumba de Jenni Rivera!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dentro del marco del aniversario de la muerte de Jenni Rivera, su mamá, la señora Rosa Saavedra, denunció que la tumba de la cantante grupera sufrió un atraco.

De acuerdo con SDP Noticias, hace unos días, la familia de la “Diva de la Banda”, Jenni Rivera, colocó un árbol de Navidad como adorno en la tumba de la cantante, sin embargo, sucedió algo que no habían contemplado, pues días después regresaron y ya no lo encontraron.

Inmediatamente, la señora fue a denunciar el delito, pues aseguró que no se trata del adorno sino que éste traía unas “bolitas” como esferas, que eran propiedad de la cantante, por lo que se trata del peso emocional.

A doña Rosa le urge recuperar lo robado, así que está en espera de que las autoridades investiguen y lleguen con los responsables del crimen.

Hace unos días, Rivera cumplió cinco años de fallecida, desde aquel diciembre en 2012 que en el avión donde viajaba se desplomó, donde la cantante falleció junto a su equipo de trabajo,luego de salir de sus presentaciones.

En un video que circula en YouTube, supuestamente tomado el pasado sábado nueve de diciembre, se observa a Pedro Rivera Jr. visitando la tumba de su hermana junto a su familia, así como algunos admiradores alrededor de la tumba de la ‘gran señora’.

Cabe mencionar que hace algunos días los hijos de la cantante estuvieron de invitados en programa de espectáculos "nuevo día", en el cual la cantante 'Chiquis' reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de algún familiar, informo El Tiempo.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.

Además, afirmó que esta en toda la disposición de ayudarles por cualquier situación que estén pasando "Estaba yo tan enfocada en el dolor que yo sentía por mi madre que se me olvidó ese amor que le tengo a todos ellos que estuvieron con ella, pero que estamos con ustedes y si necesitan algo estamos con ustedes".