Jennie de BLACKPINK seduce al mundo con Calvin Klein

En su más reciente campaña, Calvin Klein mostró la sensualidad de Jennie de BLACKPINK, quien no dudó en posar para las cámaras con gran confianza en una sesión de fotos.

Al ritmo de ‘Just Dance’ de Lady Gaga, Jennie se robó todos los corazones con una mirada impactante (gracias a un smokey eye).

Usaba un blazer negro y visitendo de pies a cabeza unos jeans y un top blanco de Calvin Klein, caminó con confianza con unas botas de punta afilada, como si estuviera desfilando en una pasarela de modas.

El video viene acompañado de fotografías que muestran con mayor detalle algunos de los conjuntos de la nueva colección de la marca.

spin that record babe. let the sound wash over you. JENNIE in the new campaign by @inezandvinoodh. pic.twitter.com/3KdbM436cr — calvinklein (@CalvinKlein) August 14, 2023

El primero tiene un estilo más neutro y liso, mientras que el otro se destaca por los finos detalles de encaje y transparencias en la parte de los lados de ambas piezas; ambos conjuntos son de color negro.

Otra de las fotografías muestra a Jennie sentada en una silla negra, usando un conjunto de dos piezas de una tonalidad beige o arena.

JENNIE dialed all the way up. pic.twitter.com/42Vv3uOAYi — calvinklein (@CalvinKlein) August 14, 2023

Algunos fanáticos y marcas de ropa apodaron a Jennie como una ‘it girl’ y esto se puede notar en su estilo elegante y despreocupado.

Con la descripción 'Jennie en lo personal vs en público', Calvin Klein da un vistazo a una entrevista que le realizaron como parte de la campaña.

La entrevista está disponible en la página de Youtube de la marca.

Hace unos meses, la rapera surcoreana sacó una colección con Calvin Klein, la cual sólo tardó unos minutos en agotarse.

Para celebrar la ocasión, la marca realizó un evento en Seúl, donde asistieron celebridades reconocidas, tales como Jungkook de BTS, el actor Hwang In-Yeop y Kazuha de Le Sserafim.

JENNIE on the personal vs public. what would you ask? pic.twitter.com/lKYJbpKK5k — calvinklein (@CalvinKlein) August 14, 2023

(Con información de redes sociales)