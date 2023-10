Jennie de Blackpink prepara sorpresas junto a Naoko Takeuchi

Poco antes del lanzamiento del segundo sencillo de Jennie de Blackpink titulado ‘You & Me’, su sello discográfico anunció varias sorpresas para los blinks y los fanáticos de la creadora de Sailor Moon, Naoko Takeuchi.

Kim Jennie complació a sus blinks internacionales con esta canción por primera vez durante varios conciertos de su gira mundial ‘Born Pink’ con la agrupación, además de un remix que deslumbró el escenario en Coachella.

A través de las redes sociales de YG Select, se dio a conocer que próximamente los seguidores de ambas famosas, podrán tener en su posesión diversos artículos como parte de su colaboración con la mangaka japonesa.

JENNIE × Naoko Takeuchi You & Me COLLAB MD DROP NOTICE COMING SOON #JENNIE #제니 #BLACKPINK #블랙핑크 #NaokoTakeuchi #YouandMe #COLLABMD #YGSELECT pic.twitter.com/T3scq9siah

Hasta el momento, la empresa de la cantante YG Entertainment no ha revelado más detalles con respecto a qué tipo de productos estarán a la venta en su página oficial ni el rango de precios.

Los fanáticos especulan que lo más probable es que encuentren playeras, sudaderas, gorras, tazas y llaveros, ya que son los artículos más recurrentes que saca a la venta la empresa.

Por ejemplo, en el caso del séptimo aniversario de Blackpink, se lanzaron estos productos con los colores distintivos del cuarteto.

Otra de las sorpresas que impresionó a los blinks, fue saber que Naoko Takeuchi creó el póster de ‘You & Me’, ilustrando a Jennie con uno de sus icónicos atuendos y unas largas coletas, las cuales se asemejan al peinado de la mismísima Sailor Moon.

i think the inspiration for you & me’s digital cover created by naoko takeuchi was jennie’s solo stage fit in coachella 🥹 pic.twitter.com/hcAlHmQ55e