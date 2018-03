¿Brad Pitt y Jennifer Aniston tienen citas en secreto?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A tan sólo unos días que se confirmara la noticia de que la estrella de 'Friends' terminó su relación con su ex esposo Justin Theroux, cada vez aumentan más los rumores que aseguran que ¡Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían darle una segunda oportunidad a su amor!

¡Y no sólo eso! Al parecer George Clooney está jugando el papel de Cupido y le está ayudando a Brad Pitt a acercarse a Jennifer Aniston una vez más, informa el portal de noticias Glamour México.

De acuerdo con algunos medios, un informante cercano a estas celebs asegura que Brad y Jen se han estado viendo en secreto gracias a la ayuda de George, quien parece ser que estaría encantado de que sus amigos regresaran.

Jennifer Aniston y Justin Theroux se separan

"George fue la primera persona en llamarlo en cuanto su matrimonio con Angie terminó. Después de que Jen y Justin Theroux anunciaron su separación él le propuso a Brad ayudarle a darle otra oportunidad con Aniston", reveló la fuente.

Lo dicho por Justin Theroux

El actor Justin Theroux concedió su primera entrevista desde que anunciara, junto a su ya ex esposa Jennifer Aniston, el fin de su matrimonio de tres años hace escasas semanas, unas declaraciones en las que fundamentalmente ha defendido su derecho a mantener en la más estricta intimidad los detalles de su separación.

"Bueno, la verdad es que no me siento identificado con ese avatar [su perfil mediático]. Así que, en ese sentido, no me quita el sueño lo que se pueda publicar sobre mí. Ya he dejado de preocuparme sobre lo que la gente piense de mí, y la verdad es que esa preocupación ya era mínima desde hace algunos años", comentó a la revista francesa Mastermind.

"Lo único que puedo hacer ahora es trabajar, así que si alguien a quien no conozco en absoluto viene hacia mí y me pregunta sobre mi vida privada, pues le contestaré: 'No tengo ni idea de qué me estás hablando'. Y sabes, es que no tengo porqué dar explicaciones", ha aseverado en la misma conversación.

La actitud que exhibe Justin Theroux en lo que respecta a gestionar públicamente su divorcio, no difiere demasiado de la que ha venido mostrando la que fuera protagonista de 'Friends', quien no ha querido pronunciarse en absoluto sobre los detalles de la ruptura desde que ambos emitieran el ya famoso comunicado con el que, pretendían evitar que se siguiera especulando el asunto.