Jennifer Aniston luce sexy vestido de latex ¡a los 50 años!

CALIFORNIA.- Jennifer Aniston ha demostrado que el tiempo no pasa por ella y ha presumió su increíble estado físico y belleza durante una sesión fotográfica que se llevó a cabo en Malibú, California.

De acuerdo a Excélsior, la guapa actriz de 50 años lució un sexy y atrevido vestido de látex con una abertura que dejaba ver sus piernas bronceadas.

Durante la sesión fotográfica se puede ver a la protagonista de ‘Friends’ posar junto a un perro de raza Doberman y mostrar sus encantos entre los que destaca su simpática sonrisa.

Previo al ‘photoshoot’ se le vio llegar al set con una bata blanca, un ‘bra’ de color negro y shorts.

El mes pasado, Aniston celebró su cumpleaños junto a varios amigos del medio, incluido su exesposo Brad Pitt, surgiendo los rumores de una reconciliación entre ambos.

“Me encanta celebrar. No solo me siento mejor físicamente sino también mentalmente. En los 20 no sabía nada. A los 30 intentaba descifrarlo todo. Y a mis 40 piensas como <oh ok, puedo con esto”.

Jen señala que su gran cuerpo lo debe a la dieta y el ejercicio que hace, incluido box y yoga.