Jennifer Garner volverá a interpretar a Elektra en “Deadpool 3”

Deadpool 3 es uno de los principales proyectos que tiene en desarrollo Marvel Studios, como la primera cinta del “Mercenario Bocazas” ambientada oficialmente en el MCUhay expectativas muy grandes, aprovechando el tema del Multiverso traerán el regreso de varios personajes de películas pasadas de Marvel, según THR, Jennifer Garner volverá a interpretar a Elektra.

La actriz estadounidense de 51 años reconocida por ser la protagonista de “Si tuviera 30” ya había interpretado a la antiheroína en la cinta del 2003 “Daredevil” y en el filme spin off individual centrado en “Elektra” del 2005, por lo que llevaba casi 20 años sin retratar el personaje.

La exploración del Multiverso abre la puerta para que diferentes héroes y villanos de Marvel Comics que salieron en producciones ajenas al MCU tengan apariciones especiales.

Tal parece que en la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Wade Wilson, regresaran varios de los que aparecieron en cintas lanzadas por 20th Century Studios, recordando que Fox tenia los derechos de estos antes que The Walt Disney Company adquiriera ese estudio en 2019.

Elektra Natchios tiene una historia compleja siendo el gran amor en la vida del “hombre sin miedo”, Daredevil, la antiheroína fue creada en los comics por Frank Miller, Garner la retrató en la pantalla grande por primera vez en 2003, en el filme centrado por el diablo de Hell's Kitchen que fue retratado por Ben Affleck, con quien la actriz se casó en 2005 y se divorció en 2018.

Ryan Reynols encabezará el elenco estelar de Deadpool 3, varios personajes de las cintas de X-Men estarán presentes destacando el retorno de Hugh Jackman quien interpretará a una o más variantes de “Logan/ Wolverine” por lo que muchos fanáticos están entusiasmados y se anticipan que podrían haber más cameos especiales que aún no han sido anunciados por parte de Disney.

Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Stefan Kapičić también tendrán participación en la película que será dirigida por Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project) su estreno tentativo en cines está programado para el 3 de mayo del 2024 siendo parte de la Fase 5 del MCU.

Jennifer Garner will return as Elektra in ‘DEADPOOL 3’.



(Source: https://t.co/QKyS2MN8U6) pic.twitter.com/eHo2K1a86b