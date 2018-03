Modelo explota y llama 'asquerosa' a Jennifer Lawrence

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La modelo estadounidense, Lala Kent del reality show ‘Vanderpump Rules’, hizo recientemente unas fuertes declaraciones sobre la ganadora del Oscar de 27 años de edad, Jennifer Lawrence.

La mujer asegura que la actriz, quien recientemente ha mostrado una actitud más despreocupada en su papel como estrella de Hollywood, se refirió ofensivamente a ella durante un programa, lo que motivó que la modelo explotara contra ella, informa el portal Quién.com.

También te puede interesar: ¡Lo vuelve a hacer! Jen Lawrence da de qué hablar en los Oscar

“Ella es asquerosa”, declaró Lala de también 27 años. “No sólo me llamó perra, ella continuó y se burló de mí y de mi relación con mi mamá. ¿Es de verdad que ella es una celebridad de primera línea que tiene un Oscar?”, declaró molesta al podcast ‘Juicy Scoop’ hace unos días, refiriéndose al momento en que la actriz criticaba sin ataduras su papel en el reality show en el que participa, durante el programa de televisión de Andy Cohen.

“Lala intenta con todas sus fuerzas ser amable y luego va llorando con su mamá… vamos, eres una perra’”, comentó Jennifer en esa ocasión, en tono de broma pero con un lenguaje altisonante.

“Eres una celebridad de primera que gana más dinero que Dios y dices que apoyas a las mujeres y estás llamando con esa palabra a otra mujer a quien ni siquiera has visto en persona… Traté de no dejar que me molestara pero no se siente nada bien que alguien te llame así, menos alguien tan grande y glamuroso. Eso lastimó mis sentimientos”, continuó la modelo.

Asimismo, el portal 'US Weekly' asegura que la conductora del podcast, Heather McDonald, le preguntó a Lala Kent si creía que alguna vez Lawrence había tenido algo que ver sexualmente con Harvey Weinstein, a lo que ella respondió: “Sí, creo que ella es ese tipo de mujer”.