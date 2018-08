Revela Jennifer Lawrence secretos para lucir espectacular

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La ganadora del Oscar, de 28 años, es conocida por hacer comentarios durante sus entrevistas sobre lo hambrienta que está o lo que provoca ansias. Eso es porque cuando Lawrence quiere comer algo, lo va a tener, pero también trabaja duro para mantener una figura en forma, publicó vanguardia.com.

"No me gusta cuando la gente dice: 'Solo hago esto o me como esto'. Porque como, "la estrella de Red Sparrow" le dice a Vogue en una nueva entrevista publicada el miércoles: "No soy muy estricta con mi dieta: si quiero un pedazo de pizza, como un trozo de pizza".

"Pero trabajo más de lo normal porque tengo una manera determinada de mirar y una forma en la que quiero encajar en mi ropa", agrega sobre su filosofía de la aptitud.

"Me fotografían cuando no lo pido, por lo que hay una presión adicional para verse y sentirse lo mejor posible. Para mí, es más fácil poner ese esfuerzo extra en el gimnasio en lugar de poner el esfuerzo extra en: 'Oh, no, yo no puedo comer eso'".

Como lo señala Vogue, Lawrence trabaja con su entrenador de "Red Sparrow", Kit Rich, para hacer un entrenamiento de medio cardio y medio Pilates que usa solo su peso corporal para la resistencia.

Anteriormente, Lawrence había hecho eco de esos sentimientos a principios de este año, diciéndole a ET que no tiene la tolerancia para las dietas súper restrictivas, en el set, que tienen muchas otras celebridades.

"No tengo ningún consejo [sobre la dieta]", confesó la actriz. "No me morí de hambre por [" Red Sparrow "] ... No puedo vivir ese tipo de vida. Solo querría conseguir el papel y simplemente [tendría que] comer pechugas de pollo, ¡así que para mí es como si me estuviera muriendo de hambre! "

Mientras ella se esfuerza en el gimnasio, una cosa que hace que Lawrence se sienta bien consigo misma, sin embargo, consiguió una figura envidiable. También en su entrevista con Vogue, la protagonista de "Los juegos del hambre" admitió que se sentía muy bella cuando tenía una cara llena de maquillaje.

"Después de tres horas de maquillaje básicamente protésico [me siento muy bien]. Cuanto más falsa me pongo, más bonita me siento", dijo en broma.