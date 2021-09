Jennifer Lawrence está embarazada, lo confirma su representante (Foto)

La actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, espera a su primer hijo junto a su esposo Cooke Maroney. Esta información fue confirmada por el representante de la actriz.

El mánager de Lawrence confirmó que la actriz espera a su primer bebé junto a su esposo Cooke Maroney, con el cual contrajo matrimonio dese octubre dl 2019.

El representante de la actriz, confirmó la noticia a la revista People, mencionó que el director de arte Cooke Maroney, serán papás por primera vez.

Es toda la información hasta el momento, aún no se ha dado a conocer el sexo del bebé. Todo esto indica que Lawrence, no llevará en secreto su embarazo. Cabe mencionar que la actriz fue captada paseando por la cuidad de Nueva York, en la que su pancita se puede notar.

Jennifer Lawrence con 31 años, fue vinculada con actual esposo Cooke, en 2018, y en 2019 decidieron contraer matrimonio. Su boda fue secreta y solo acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja entre ellos: Emma Stone o Adele.

Jennifer Lawrence es reconocida por sus grandes interpretaciones como: Katniss Everdeen en "Los Juegos del Hambre", Mystique en "X-Men: Primera generación". además es la segunda actriz más joven en ganar un Oscar, ya que con solo 22 años fue nominada a mejor actriz, el cual como ya mencionamos ganó.

Su marido Cooke Maroney, es un galerista que dirige una sala de arte en Upper East Side de Nueva York, la cual fue fundada en los noventas por la productora de cine cine Barbara Gladstone, y en la que llevan a artistas como Anish Kappor, Carroll Dunham, Ugo Rondinone o Mathew Barney.