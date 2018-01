Jennifer Lawrence y Emma Stone presumen su amistad en Facebook

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- De entre todas las amistades del nuevo Hollywood, la de Jennifer Lawrence y Emma Stone pueda que sea la más esperanzadora de todas ellas. No tanto por el talento que tienen, sino por la alegría que son capaces de transmitir con cada cosa que hacen.

La última fechoría de las actrices tiene que ver con las fiestas posceremonia de los Globos de Oro de este pasado domingo. Stone estaba nominada a Mejor Actriz en la categoría de Comedia o Musical y tenía pensado después llevarse a Lawrence como pareja a las fiestas que seguían a la gala.

Mientras Stone perdía su Globo de oro frente a Saoirse Ronan, Lawrence estaba en casa junto a su equipo de maquillaje preparándose para pisar después las pistas de baile junto a la que es, lo ha dicho ella muchas veces, una de sus mejores amigas en Hollywood.

"Hola, ¿qué ha pasado esta noche?", le pregunta Stone a Lawrence en un vídeo que subió esta última a su página de Facebook en la tarde del lunes. "Bueno, me dijiste que querías ser mi cita para las fiestas así que cogí entradas para unas cuantas fiestas. Alquilé un coche y estaba a mitad de mi sesión de maquillaje y peluquería cuando me dijiste que no querías ir".

Conforme enuncia esa última frase, la actriz se gira hacia la cámara y deja ver que sólo tiene una parte de la cara maquillada.

Entonces Lawrence, tras una breve carcajada, termina de contar la historia: "Tú sólo querías venir a mi casa, así que envié a sus casas a mi equipo de maquillaje y peluquería y ahora este es el aspecto que tengo".

A juzgar por la primera carcajada de Lawrence al empezar el vídeo, la anécdota parece pactada para subirla a redes sociales, lo que sería una excelente noticia para esos fans que disfrutarían mucho viendo más de cerca el costumbrismo hollywoodiense de Lawrence y Stone que a tantos les queda tan lejos.

