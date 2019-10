Jennifer Lopez muestra abdomen en Instagram y obtiene millones de likes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lopez subió una foto después de haber terminado su rutina en el gimnasio.El top que portaba permitía ver sus músculos abdominales, fruto de la disciplina de la cantante y actriz, quien el pasado julio cumplió 50 años.

La respuesta de sus fans a esa foto no se hizo esperar y ademas de tener millones de likes, el post superó los 17.000 comentarios, la mayoría con comentarios positivos a la cantante por lo bien que luce a su edad.

Ver esta publicación en Instagram Sweaty SoLful Sunday’s... @niyamasol #fallishere Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 20 Oct, 2019 a las 1:55 PDT

Entre los comentarios resaltaron algunos donde le decian que ya se encontraba lista para su boda con el ex beisbolista de las grandes ligas Alex Rodriguez.La pareja celebró a finales de septiembre su fiesta de compromiso, aunque aún no hay la fecha exacta o el lugar donde se realizará dicho evento.

Sin duda, la cantante es un ícono de belleza en el mundo.Pero su aspecto no sólo es producto de la genética, sino también de una dieta sana y un plan de ejercicios. Jennifer Lopez tiene tres reglas esenciales para cuidar su cuerpo:No bebe alcohol, no fuma y no toma cafeína.Además de una dieta baja en calorías, la cantante evita ingerir alimentos procesados y bebe mucha agua en cada comida.

