J.Lo confiesa por qué terminó con Ben Affleck

Estados Unidos.- Jennifer López y Ben Affleck conformaron hace unos 13 años una de las parejas más románticas, sólidas y espectaculares en el mundo del espectáculo internacional, sin embargo, todo acabó repentinamente.

Ben y Jennifer estuvieron juntos por 17 meses, se comprometieron y hasta eligieron una fecha para contraer matrimonio. Pero la presión de la prensa provocó la ruptura de "Bennifer", informa El Debate.

Luego de 13 años del romance, J.Lo contó a Vanity Fair la verdad detrás de la relación con Affleck, aquella que se robó las portadas de los medios desde 2002 a 2004. Expresó que el inicio de los problemas vinieron tras el rotundo fracaso de la película "Gigli", que ambos protagonizaron.

"Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo", confesó la estrella de 48 años.

La ex pareja grabó un videoclip juntos: "Jenny from the block". En dicho material, la actriz plasmó la presión y el acoso que sufrieron de los medios de comunicación.

La intérprete también sostuvo que el quiebre con Affleck fue un golpe muy duro a nivel emocional, hasta que pudo salir adelante. "Mi relación con Ben se autodestruyó frente al mundo entero. Fue algo de dos años para mí hasta que me levanté de nuevo", se sinceró.

Sus vidas tomaron caminos diferentes. J.Lo estuvo casada con Marc Anthony por 10 años y Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner en 2004, de quien se separó en 2015.

En la actualidad, Jennifer López está enamorada de Álex Rodríguez. Recientemente, ambos dieron detalles del romance que los une. La pareja reveló cómo se conocieron y cómo fue la primera cita que dio inicio a la relación amorosa, que actualmente los une.

Según contó la estrella a la prensa internacional, la primera vez que ella y Álex se vieron fue en 2004, cuando Marc Anthony, su expareja, tuvo una participación en un partido de baseball en el que ex beisbolista jubaga.