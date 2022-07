Jennifer Lopez comparte bochornoso accidente durante concierto

La cantante Jennifer López es reconocida a nivel mundial y toda una profesional en su carrera, pues desde que sale al escenario enciende la energía de todos sus fanáticos. Sin embargo, por más ensayos que realice antes de a sus presentaciones, no se salva de tener incidentes.

Recientemente la artista sufrió uno en pleno concierto en Qatar; cabe señalar que Jennifer se caracteriza por lucir atuendos atrevidos y más cuando se trata de un concierto en vivo.

En el video, difundido por la propia cantante en su cuenta de Tiktok, se puede ver a la intérprete de "On the floor" mientras baila con un ajustado traje negro con brillos, el cual se le rompe en la parte trasera dejando sus ver sus atributos a los asistentes a su concierto, ella mostró su profesionalismo y continuó bailando.

Recientemente, la Diva del Bronx y Ben Affleck fueron captados visitando el mercado de segunda mano Melrose Trading Post en Los Ángeles.

