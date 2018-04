JLo le manda 'indirecta' a ARod con nueva canción

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante de origen puertorriqueño Jennifer López estrenó en plataformas digitales el sencillo Mi anillo, tema que se espera este incluido en su álbum en español Por primera vez.

El single viene acompañado de un video promocional dirigido por el malagueño Santiago Salviche, y en él la artista comparte protagonismo con el actor español Miguel Ángel Silvestre.

Mi anillo tuvo su estreno mundial este jueves en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, y su clip, ha solo horas de su publicación, cuenta con miles de visualizaciones en Youtube.

Luego de una década sin grabar en español, la también actriz y productora regresa a la escena musical con Por primera vez, compacto del que ya se conocen los títulos Ni tú Ni yo y Amor Amor Amor.

La placa, aún sin fecha de publicación, incluirá diversos géneros y contará además con colaboraciones del cantante Wisin y del dúo cubano Gente de Zona.

Producido por el también artista de origen boricua Marc Anthony, el noveno álbum de estudio de la cantante marca su regreso al mercado discográfico hispano, del que estaba alejada desde 2007, cuando presentó el CD Como ama una mujer.

Con varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera la Diva del Bronx, como se conoce a López en Estados Unidos, ha compartido escenario con importantes figuras de la música.

El ex pelotero Alex Rodríguez reaccionó ante una supuesta indirecta de la cantante Jennifer López, luego de que publicaran un video en Instagram en el que la artista practicaba el baile de uno de sus temas.

López ensayaba la coreografía de “El anillo” mientras Rodríguez la grababa. “Y el anillo pa’ cuando” decía la canción que bailaba la cantante; luego del ensayo le hizo la misma pregunta a su pareja.

“El anillo pa’ cuando… bueno, ¡sigo preguntándoselo!”, respondió el ex beisbolista en su cuenta de Twitter.

