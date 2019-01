Sorprende el ‘verdadero’ rostro de Jennifer López

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Jennifer López volvió a sorprender a sus más de 85 millones de seguidores en Instagram al compartir una foto donde presume sus encantos naturales.

Y es que la ‘Diva del Bronx’ publicó una selfie donde aparece sin una sola gota de maquillaje: “Viernes sin filtro, día sin maquillaje, me amo como soy”, fue el mensaje que colocó como pie de foto.

A menos de un día de haber sido publicada, la imagen tiene más de 2 millones de ‘likes’ y supera los 21,000 comentarios.

Además, la cantante de 49 años compartió otra selfie en sus stories donde también aparece sin maquillaje, con el pelo recogido en un chongo: “Invierno en Miami”.

No es la primera vez que JLo impacta por su envidiable figura y su bien conservado rostro al compartir fotos o videos sin maquillaje.

Anteriormente la novia de A-Rod confesó al US Weekly que el secreto de su belleza consiste en no tomar alcohol ni fumar, además de proteger su piel del sol.

Ver esta publicación en Instagram #nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam 🦋🦋🦋 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 18 Ene, 2019 a las 3:31 PST

Y aunque su éxito y belleza son indiscutibles, al inicio de su carrera Jennifer López llegó a pensar que era solo una cara bonita con un “trasero demasiado grande”, pero con el tiempo demostró que tenía talento en el mundo de la música.

Durante un acercamiento que tuvo con la prensa después de presentar su nueva película 'Second Act' en la ciudad de Nueva York el pasado 26 de noviembre, la también actriz recordó que al inicio de su carrera le afectaron las críticas.

"Creo que me he convertido en una mujer con una fuerte autoestima y pienso que todo tiene que ver con este negocio. Quiero decir que no dejo que la opinión de los demás influya en absoluto en la consideración que tengo de mí misma".

Incluso la 'Diva del Bronx' dudó de su talento, pues asegura que su fama se la atribuía a su belleza y al tamaño de su trasero.

"Me iba bien pero ciertas personas decían: 'No sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar'. Y luego decían que solo era una cara bonita o incluso que tenía el trasero demasiado grande. Y yo empezaba a pensar: 'Pues sí, tienen razón…”, afirmó.