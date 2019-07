50 años de la diva del Bronx: Jennifer López

Agencias

Ciudad de México.- Jennifer López cumple 50 años convertida en la diva latina por excelencia no solo porque es todo un ícono de la música, el cine o la moda, sino porque ha roto todo tipo de barreras y es una férrea defensora de sus raíces y de los derechos de las mujeres.

La Diva del Bronx llega al medio siglo hoy. Una edad a la que la cantante llega en una buenísima forma y con un físico espectacular. Y su esfuerzo le cuesta. No es fácil mantener ese cuerpazo con el paso del tiempo.

Nacida el 24 de julio de 1969 en el seno de una familia de origen puertorriqueña en el humilde Bronx neoyorquino, desde pequeña siempre soñó con convertirse en artista y a los cinco años comenzó a tomar clases de danza y canto. Hoy es la estrella latina con mayor influencia en los Estados Unidos, y una de las mejor pagadas embolsándose el año pasado 47 millones de dólares, según la revista Forbes.

Jennifer Lopez, la Diva del Bronx, llega a los 50 años como la mayor estrella latina

Empezó con pequeños papeles en producciones teatrales, series televisivas, trabajando en coros o como bailarina del grupo que actuaba con New Kids on the Block.

Le llegó una oportunidad y la supo aprovechar con la película "Selena" (1997). Se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares, además de ser nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

En poco tiempo, esta belleza de ojos marrones, tez morena y sonrisa encantadora conquistó al público norteamericano y la convirtió en la "America's Sweetheart" de la comedia romántica.

Pronto llegarían películas como "The Wedding Planner" (2001) que protagonizó junto a Matthew McConaughey o "¿Bailamos?" (2004).

En 2000, la artista bailaba y cantaba canciones pop que rápidamente se convirtieron en el número uno en las listas musicales de todo el mundo.

Pero si hay una canción que ha marcado un antes y un después en su carrera fue "Jenny from the Block" en 2002, a partir de aquí esta joven del Bronx dejó de ser conocida para el público como Jennifer Lopez para pasar a ser "Jenny from the Block" o también "JLO".