Jennifer Lopez presenta a Emme en un show con lenguaje inclusivo

En el 2020, Emme Maribel Muñoz y su madre, la talentosa Jennifer López, compartieron el escenario por primera vez durante el show del medio tiempo del Super Bowl.

Ahora, dos años más tarde decidieron volver a unir sus voces en un evento deportivo. Sin embargo, a diferencia de esa ocasión, el dúo está siendo elogiado pero no por su interpretación sino por la manera en la que la intérprete de "On the floor" presentó a Emme ante el público usando el lenguaje inclusivo.

El pasado 16 de junio, Lopez se presentó en la gala de la fundación de los Dodgers, en Los Ángeles y durante un momento del show, pidió a su público guardar un minuto de silencio para invitar a "su pareja favorita" refiriéndose a Emme, pero emocionó a sus fans al utilizar el pronombre "They" ("elle" en español").

"La primera vez que cantamos fue en un gran estadio como este, siempre le digo que cantemos juntas pero no quiere; así que esta es una ocasión muy especial. Elle está muy muy ocupada, me cuesta mucho que salga, pero vale cada centavo", dijo.

JLo y Emme enamoran a sus fans

Tras el discurso de JLo, Emme apareció ante la multitud vistiendo una camisa y pantalones cortos rosas, una gorra negra, un micrófono decorado con los colores del arcoíris y entonando la canción "A thousand years", de Christina Perri.

En diferentes ocasiones la actriz de "Marry Me" ya había sido cuestionada por la identidad de Emme, y aunque nunca había hablado al respecto, en 2014 declaró que les apoyaría "sea cual sea su orientación sexual".

Hasta el momento, no han hecho ningún tipo de declaración al respecto, para muchos de sus fans este acto fue la manera que Lopez encontró para demostrarle su apoyo y gritar al mundo lo orgullosa que está de ser su madre sin importar la identidad o preferencias.

(Con información de El Universal)