Jennifer Lopez se une al movimiento #MeToo

CIUDAD DE MÉXICO.- Más famosas están teniendo el valor de contar las experiencias de acoso que han vivido a lo largo de su carrera, ya sea en la industria del cine o la música.

Jennifer Lopez se ha unido al movimiento "MeToo", aunque la cantante no ha sido víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual, mencionó que varios directores se han querido aprovechar de su condición para darle una oportunidad en la industria, publicó Radio Fórmula.

"J-Lo" fue entrevistada por una revista de moda y mencionó que había directores que creían tener un derecho sobre su cuerpo. Indicó que varios hombres por darle una oportunidad, le pidieron que se quitara la ropa, pero no accedió a tal petición.

“No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un director me ha dicho que me quitase la camiseta? Sí, me ha pasado. ¿Y lo hice? No”, dijo a la revista.

Dijo que en ese momento estaba aterrada. “Recuerdo que mi corazón se me salía del pecho y yo pensaba ‘¿Qué hago? Este hombre me está dando trabajo”, platicó.

Recordó que se trataba de una de sus primeras películas y no sabía como reaccionar, pero en todo momento supo que tal comportamiento “no era adecuado”.

Hoy, Jennifer Lopez es una mujer poderosa en la industria musical, que ya no necesita de una oportunidad en el medio a costa de peticiones indebidas por personas que quieren abusar de su posición.

Movimientos como "#MeToo" y "Time's Up", las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual, ya pueden parar con los abusos de hombres que crees que son de su propiedad, informó GQ.

En el inicio de su carrera, "J-Lo" también fue víctima de hombres que querían sacar provecho de su poder, pero ahora se lo pensarían dos veces en hacer una petición como "quitarse la ropa y enseñe su cuerpo".