Jeremy Allen White calienta el invierno junto a Calvin Klein

En plena temporada invernal, el actor Jeremy Allen White, calentó las cosas en redes sociales luego de compartir unas imágenes de la reciente campaña de ropa interior de Calvin Klein, las cuales dejan mucho que ver.

El talentoso protagonista de la serie de comedia dramática de ‘Showtime Shameless’ y quien se rumorea mantiene una relación sentimental con la cantante española Rosalía, exhibió su lado más seductor en las fotografías capturadas por el hábil lente del fotógrafo, Mert Alas.

Con la ciudad de Nueva York de fondo, el artista de 32 años nacido en Brooklyn posó con los icónicos bóxers blancos de la marca y claro, para aprovechar la sesión fotográfica, también deleitó a su hogar natal con ropa interior negra.

Además y como un toque extra, Jeremy posó sin temor ante la cámara con ropa deportiva que fascina a cualquiera que lo vea.

"@jeremyallenwhitefinally usa ropa interior Calvin Klein. No hay necesidad de distracciones" , fue el texto que la firma publicó junto a las fotos en blanco y negro.

La marca de ropa compartió un corto video donde muestra al actor quitándose sin pensarlo los pantalones para mostrar su ropa interior mientras se dirige a una barra para hacer unas cuantas repeticiones y agrandar los músculos de sus brazos.

Las fotografías de Jeremy Allen White fueron las primeras de 2024 que compartió Calvin Klein en sus redes sociales.

A tan sólo unos días de haberse publicado, las cautivantes miradas y poses del actor cuentan con más de mil me gusta, tanto en la plataforma X (antes Twitter) como en Instagram.

Jeremy Allen White no sólo fue tendencia en redes, también Rosalía, con quien aseguran el actor tiene una relación amorosa después de varios encuentros sospechosos, según los medios del entretenimiento.

Hasta ahora, tanto el actor como la intérprete sólo han sido captados juntos caminando en calles de Los Ángeles, sin confirmar o desmentir un noviazgo.

