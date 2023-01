Jeremy Renner afirma que se fracturó 30 huesos tras accidente

El actor Jeremy Renner de 52 años de edad tras ser atropellado por su propio vehículo quitanieves Pistenbully de 7 toneladas en Nevada cuando intentaba utilizarla para liberar el vehículo de un familiar en una calle privada cerca del Lago Tahoe, afirmó que se fracturó más de 30 huesos durante Año Nuevo.

Fue a través de redes sociales que ‘Ojo de Halcón’ en Avangers, manifestó mucho cariño y aprecio a sus seguidores por los mensajes de consideración hacia con él, indicando que sus más de 30 huesos rotos sanarán.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA