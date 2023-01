Jeremy Renner aparece en video tras accidentarse quitando nieve

Tras el grave accidente que sufrió Jeremy Renner con un tractor al liberar un auto atascado en la nieve en una carretera montañosa, el actor reapareció por segunda vez desde el hospital, lo cual alegró a sus fans, quienes han estado pendientes del estado de salud de su ídolo de 51 años.

Renner continua en terapia pero estable después de ser operado el lunes debido al traumatismo torácico contundente y lesiones ortopédicas que sufrió el día anterior en un accidente cuando quitaba nieve en Reno, Nevada, dijo un representante del actor.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY