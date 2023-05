Jeremy Renner comparte videos de su recuperación tras su accidente

Jeremy Renner mejor conocido por interpretar a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) subió en sus redes sociales nuevos videos donde celebra que su proceso de recuperación es cada día mejor, esto después del accidente con una máquina quitanieves acontecido hace cuatro meses y que puso en riesgo su vida.

Mediante su cuenta oficial de Instagram el actor que ha participado en películas como Misión Imposible Protocolo Fantasma o Wind River compartió dos videos de como ha ido evolucionando su proceso de recuperación, en el primero de ellos se ve al actor nacido en California realizar una serie de ejercicios para desarrollar fuerza y movilidad en sus articulaciones, en particular en su pierna lesionada.

Además el actor de 53 años incluyo el siguiente mensaje en la publicación: "Actualización: He decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las partes nuevas para una pequeña prueba de conducir. El cuerpo es milagroso... Aunque me siento como el Hombre de Hojalata, necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeremy Renner (@jeremyrenner)

Mientras que en el otro post Jeremy Renner reveló su mejoría para caminar, enseñando cómo al principio utilizaba andador hasta ahora que intenta regresar a un movimiento normal. Añadiendo la cita: "Mi terapeuta físico hizo esto como referencia y para recordar, ¡no puedes caminar a menos que des un paso a la vez!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeremy Renner (@jeremyrenner)

Las publicaciones han recibido miles de comentarios positivos, de elogios por parte de los fans e incluso algunas celebridades han reaccionado tal es el caso de su compañero en la actuación Ryan Reynolds quien interpreta a Deadpool quien le envió ánimos con un mensaje que decía “Eso es todo”.

La prioridad para Renner es recuperarse por completo ya después pensará que sigue para su carrera lo cierto es que en el MCU Clint Barton al ser de los fundadores originales en ese universo es de los personajes más queridos y los fans quieren seguir viéndolo en los próximos proyectos de Avengers Kang Dynasty y Secret Wars, aunque su personaje recientemente protagonizo su serie individual donde accedía a compartir el manto de Hawkeye con la intrépida Kate Bishop interpretada por Haile Steinfeld, además de ello actualmente Jeremy estelariza un programa en Disney Plus llamado Rennervations.

Con información de Agencia Reforma