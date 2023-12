Jeremy Renner regresa a la actuación con ‘Mayor of Kingstown’

Luego de sobrevivir a un accidente que casi le quita la vida y tras meses de rehabilitación, el aclamado actor y ‘vengador’ Jeremy Renner regresará el próximo año al mundo de la actuación.

La actriz y coestrella de Renner en la serie ‘Mayor of Kingstown’, Emma Laird, fue la responsable de revelar en Instagram que el actor volverá a poner pie en un set de grabación, para grabar la tercera temporada de la producción de Paramount Plus.

El retorno de la producción para la tercera entrega, del mencionado programa, está planeada para el 3 de enero de 2024, de acuerdo con la información obtenida por Deadline.

