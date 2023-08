Jessica Chastain se suma a la fiebre de Taylor Swift en el Foro Sol

La imparable fiebre de Taylor Swift no deja indiferente a nadie, y la última en sumarse a esta emoción fue la actriz Jessica Chastain. Durante uno de los electrizantes shows de la cantante en el Foro Sol de la Ciudad de México, Chastain disfrutó al máximo y fue captada por los asistentes cantando y bailando al ritmo de los temas de Swift, incluyendo "You Belong With Me" y "Shake It Off".

Los videos que circularon por las redes sociales mostrando a Chastain en pleno deleite no pasaron desapercibidos, y la actriz no dudó en compartir su propia experiencia en sus redes sociales. Compartió videos que ella misma grabó durante el concierto y una foto en la que posa junto a Taylor Swift en el backstage del Foro Sol.

"Llenándolos de spam con excelente contenido de Eras Tour?? @taylorswift13 gracias Isaac Hernandez por organizarlo", escribió Chastain en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Chastain (@jessicachastain)

Aunque algunos fans de Taylor Swift han criticado la presencia de estadounidenses en los conciertos en el Foro Sol, los internautas hicieron una excepción para Jessica Chastain, elogiando su entusiasmo y pasión por la música de Swift.

Jessica Chastain aprovechó su estancia en la Ciudad de México para explorar otras atracciones locales, como el museo Frida Kahlo, y disfrutar de la gastronomía en un restaurante en la Condesa.

Taylor Swift culminará su serie de conciertos en el Foro Sol con una presentación que promete reunir a más de 60 mil fans de todas partes del mundo. La magia de su música sigue resonando, atrayendo a personalidades y seguidores por igual en este emocionante capítulo de su gira.

(Con información de Agencia Reforma y redes sociales)