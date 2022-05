Jhonny Caz quiere dejar un mensaje como rey del Gay Pride 2022.

El Pride de la Ciudad de México vivirá un acontecimiento histórico en su edición 2022, pues por primera vez será un hombre el rey del movimiento Gay Pride LGBTIQ.

Se trata de Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme, quien será coronado, acto muy representativo para su vida y el movimiento, según sus palabras.

"Estoy muy emocionado y nervioso", comentó el intérprete en conferencia de prensa.

"Estoy muy nostálgico porque todo este movimiento (a raíz de que se dio a conocer su orientación sexual) no fue planeado, simplemente dije: 'yo voy a hacer mi vida, no me voy a estar escondiendo ni escondiendo a nadie'".

El músico reconoció que el regional mexicano ha sido tachado de machista; sin embargo, confía en que su caso servirá para que la comunidad sea bien recibida.

"Yo creo que faltaba que una figura llegara (a abrir sus preferencias), porque no sabemos desde cuándo está esta apertura en el regional. A lo mejor si años atrás hubiera llegado otro artista, hubiera tenido este mismo recibimiento y otros cantantes hubieran tomado el ejemplo", agregó.

La marcha y actividades del Pride CDMX se realizarán el 25 de junio, con un corte de listón en el Ángel de la Independencia, y culminará en el Zócalo, con invitados como Raymix, Caballo Dorado, Andrea Escalona, Mario Aguilar, "Mentiras el Musical", Alejandra Ávalos, Roger González y Lyn May, entre otras figuras.

(Con información de El Universal)