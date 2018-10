Johnny Depp responde a las críticas por su papel de "Grindelwald"

Agencia

INGLATERRA.- Johnny Depp debutará como Gellert Grindelwald en la próxima película de Fantastic Beasts, una decisión que no tiene contentos a algunos fans de la saga luego de que se destaparan la acusaciones de abuso físico y emocional por parte del actor contra su ex esposa, Amber Heard.

Mientras la producción de la película comandada por la creadora del mundo mágico, J.K Rowling, ha defendido la elección de Deep para interpretar al mago tenebroso, el actor había permanecido en silencio respecto al tema hasta ahora.

En el marco de la etapa promocional de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Deep habló con el sitio Entertainment Weekly sobre la controversia generada por su participación en la película, y además de asegurar su inocencia ante las acusaciones en su contra afirmó que se “siente mal” por J.K Rowling.

“Seré honesto contigo, me siento mal por J.K que tiene que soportar los diversos sentimientos de la gente ahí fuera. Me sentí mal porque ella tenía que soportar eso”, dijo Deep. “Pero finalmente, hay una verdadera controversia. El hecho es que fui acusado falsamente, por lo que estoy demandando al periódico Sun por difamación y por repetir acusaciones falsas”.

“J.K vio las pruebas y por lo tanto sabe que fui acusado falsamente y por eso me ha apoyado públicamente”, añadió el actor. “Ella no toma las cosas a la ligera. Ella no me apoyaría si no supiera la verdad. Así que eso es realmente”, indicó el portal de noticias Mouse.

En el marco de las criticas que llamaban a remover a Depp de la película a la luz de las acusaciones de abuso, J.K Rowling realizó una declaración pública donde afirmaba que “los realizadores y yo no solo nos sentimos cómodos con nuestro casting original, sino que estamos realmente felices de que Johnny interprete a un personaje importante en las películas”. Lo que le ha reportado una serie de críticas a la escritora hasta el día de hoy.

A juzgar por las declaraciones previas de Depp, donde aseguró que será parte de Fantastic Beasts 3, Grindelwald tendrá un papel clave en estas películas, situando así a Depp como un actor relevante para las nuevas producciones ambientadas en el Mundo Mágico.

Ante esto, el actor aseguro que su participación en la saga es “una gran responsabilidad” y que durante su desempeño en la franquicia buscará complacer al los fans. “Mi intensa lealtad es no solo con J.K. y David Yates, sino que también con las personas que van a ver las películas, con las personas que han invertido sus vidas en este mundo increíble que J.K. ha creado”, dijo Depp.