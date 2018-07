Conoce los mitos que rodean la muerte de Jim Morrison

Agencia

PARÍS.- Hace 47 años, el cantante y poeta Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera de su departamento en París. Ese mismo día, el 'Rey Lagarto' dejó el mundo de los vivos e ingresó al terreno de la leyenda. Te invitamos a conocer la historia y los mitos que rodean a su muerte.

En la madrugada del sábado 3 de julio de 1971, el poeta y cantante de The Doors, Jim Morrison, amaneció sin vida en París, Francia. No se realizó una autopsia a su cadáver —las leyes francesas no lo exigían— y su sepelio se realizó cuatro días después.

De acuerdo con Notimex, fue hasta el 9 de julio del mismo año que Bill Siddons, mánager de The Doors —banda legendaria de la que Morrison era cantante—, comunicó a la prensa el repentino fallecimiento del 'Rey Lagarto', aduciendo que el retraso se debió a que el círculo cercano del artista había querido evitar la notoriedad y el "circo mediático" que había rodeado a las recientes muertes de Jimi Hendrix y Janis Joplin.

Estas peculiares circunstancias, y el hecho de que jamás se hizo pública una imagen de Jim muerto o en su féretro, han alimentado por décadas a un sinfín de leyendas urbanas y teorías de la conspiración, que van desde que Morrison en realidad no murió y vive una apacible vida, lejos de la fama, hasta teorías sobre las causas verdaderas —y no reveladas— sobre su muerte.

Según un artículo escrito por Ben Fong-Torres para Rolling Stone en 1971, a un mes de su muerte, pocos días antes Jim había tenido una fuerte tos que en ocasiones lo hacía toser sangre. A las 4:00 de la mañana del fatídico 3 de julio, Morrison se despertó inquieto y tosió un poco de sangre en el lavabo.

Poco después, le dijo a Pam Courson, su pareja, que se sentía bien pero tomaría un baño. Unas horas después, Pam fue al baño y lo halló muerto en la bañera. "Estaba sonriendo levemente, así que pensé que bromeaba conmigo; pero no, estaba muerto", dijo Pam, quien llamó a los servicios de emergencia para intentar resucitarlo, pero era demasiado tarde.

En el certificado de defunción, la causa de muerte fue "fallo cardíaco". Según Sinddons, dicha falla se debió a un coágulo "causado por 'abuso físico'" y a una complicación de la neumonía. Con el paso del tiempo, nuevas teorías y datos sobre su muerte fueron acumulándose, y a menudo se mencionaba la sobredosis de drogas —en particular, de heroína—, a veces en combinación del alcohol, como causa de la muerte del rockstar.

Una de las teorías anónimas que circulan entre los fans de Morrison es que al 'Rey Lagarto' le gustaba la cocaína y a su pareja, Pam, la heroína; la noche del 2 de julio, Pam tenía un polvo blanco en la mesa y cuando Jim le preguntó qué era, ella contestó que cocaína. Morrison inhaló una fuerte cantidad y, casi inmediatamente después, habría tenido la falla cardíaca que lo mandó a la tumba.

Además de esta teoría —que parece sacada de Pulp Fiction—, existen un par más. La primera salió de boca de Marianne Faithfull, una cantante y actriz británica que a finales de los años 60 fue pareja de Mick Jagger —cantante de The Rolling Stones— y que a la sazón era una asidua consumidora de drogas.

Según una entrevista que Faithfull concedió a Rolling Stone en 2014, fue su ex novio quien accidentalmente "mató" a Jim Morrison. Según su recuento, el ex novio respondía al nombre de Jean de Breteuil y era dealer de heroína; en la fecha fatídica, de Breteuil le dijo a Faithfull que iría a ver a Morrisonpara venderle heroína, pero la sustancia que le vendió era demasiado fuerte y le causó una muerte accidental.

Finalmente, está la otra versión: Sam Bernett, en aquel tiempo gerente de un bar parisino, asegura que Morrison murió debido a una sobredosis en el baño del bar que él administraba.