Jimi Hendrix: 50 años sin el máximo Guitarrista del Rock

Seattle.- A 50 años de la trágica muerte de Jimi Hendrix, considerado "El Más Grande Guitarrista del Rock", aquí hacemos un recorrido en su honor por los episodios más importantes de su carrera artística.

Fue totalmente autodidacta, tanto en la ejecución de su instrumento clave como en su forma de integrarse a bandas o con otros solistas.



El oriundo de Seattle fue considerado un genio e intérprete original por su manera de darle una entidad propia a los sonidos generados con las seis cuerdas y a sus acomodos con la armonía.



Biógrafos, historiadores y melómanos le atribuyen un talento excepcional para interpretar rock and roll y blues en tono eléctrico y para darle vibración coherente a sonidos que parecerían distorsionados en su momento.

Un 18 de septiembre de 1970 moría Jimi Hendrix. Así sonaba su guitarra en 1968. pic.twitter.com/GXQcjnG2sk — El Orden Mundial - EOM (@elOrdenMundial) September 18, 2020

Legado en vida

Sólo publicó tres discos y en un corto lapso, con The Jimi Hendrix Experience: Are you Experienced (1967), Axis: Bold as Love (1967) y Electric Ladyland (1968).

Aclamado después de su muerte

No fue sino hasta que murió cuando llegó la avalancha de aclamaciones sobre su virtuosismo y la veneración por su legado.



Luego de esto, su historial discográfico se robusteció hasta sobrepasar una veintena de títulos, entre rarezas, lados B, conciertos, materiales inéditos y compilaciones.

Ídolo de estrellas

Hendrix ha sido la principal referencia de las grandes vacas sagradas de la música moderna: Eric Clapton, Angus Young, Keith Richards, Jimmy Page.



Cualquiera lo menciona como un mentor involuntario, un ser extraordinario y superdotado, de oído y tacto.

Curiosidades

Le encantaba su ukelele y, cuando viajaba, buscaba guitarras acústicas para explorar sus sonidos.



Su piso en Londres, donde lo consideraban un dios, tenía desde pieles de animal, prohibidas en sus años mozos, hasta una impresionante colección de guitarras que luego de su deceso fueron subastadas, vendidas o robadas.



Es el primer nombre que sale en Google al ingresar la búsqueda "greatest guitarist of all time".

Rodeado de mujeres

Kathy Etchingham, Carmen Borrero y Monika Dannemann fueron algunos de los intereses románticos con los que fue vinculado y con quienes supuestamente tuvo relaciones extraintensas, tormentosas y hasta masoquistas.

con los que fue vinculado y con quienes supuestamente tuvo relaciones extraintensas, tormentosas y hasta masoquistas. Varios medios afirmaron que con las tres hubo intercambios de golpes y manotazos, y que a través de los círculos sociales de las jóvenes y de otros colegas se dio su aproximación a las drogas , concretamente mariguana, anfetaminas, LSD y cocaína.

, concretamente mariguana, anfetaminas, LSD y cocaína. Tenía un carácter, iracundo y volátil, el cual lo evidenciaba explosivo y agresivo cuando mezclaba las drogas y el alcohol.

Tuvo problemas con las autoridades canadienses y suecas por sus conductas y en California fue arrestado varias ocasiones.

Muerte

El 17 de septiembre de 1970 Monica Dannemann lo encontró inconsciente en su departamento en Londres, y tras ser atendido por el personal médico del St. Mary Abbot’s Hospital, fue declarado muerto al día siguiente, a las 12:45 horas.



¿La razón? Se ahogó con su propio vómito al estar intoxicado con barbitúricos. Tomó 18 pastillas de Vesparax.



James Marshall Hendrix murió en Londres cuando sólo tenía 27 años. La misma edad a la cual se le unieron en el más allá sus colegas Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros.